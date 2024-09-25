"ذو قدرة تدميرية عالية".. حزب الله ينشر بطاقة سلاح صاروخ "قادر 1" الباليستي

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية -حزب الله- بطاقة سلاح صاروخ "قادر 1" الذي أدخله إلى الخدمة للمرة الأولى في المعركة باستهداف مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ ‏باليستي من نوع "قادر 1".

وبحسب البطاقة، فإنّ مميزات الصاروخ كالآتي:

- القطر: 620 ملم

- الطول: 7665 ملم

- الوزن الكلي: 2870 كلغ

- وزن الرأس الحربي: 500 كلغ

- المدى: 190 كلم

وأوضح الإعلام الحربي أنّ "قادر 1" هو صاروخ أرض - أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية، وهو يمتلك قدرة على المناورة أثناء التحليق، وقادر على إصابة الأهداف بدقة.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، استهدف حزب الله مقر قيادة "الموساد" في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ "قادر 1"، وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير "البايجرز" وأجهزة اللاسلكي.‏

وينضم هذا الصاروخ إلى صواريخ "فادي 1 و 2 و3" التي أُدخلت للمرة الأولى أيضاً إلى الخدمة في هذه المعركة.



