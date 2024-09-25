محققةً إصابة مباشرة.. المقاومة الإسلامية في العراق تشنّ هجوماً بالمسيرات على "إيلات"

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأربعاء، هجوماً جوياً بالطيران المسيّر، ضدّ هدف حيوي تابع للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" (إم الرشراش المحتلة)، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي "نصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين"، مشددةً على استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، متوعدةً القيام بذلك بوتيرة متصاعدة.

أما في كيان الاحتلال، فأكدت وسائل إعلام عبرية أنّ الهجوم على "إيلات" تم عبر 3 مسيّرات.



وأشار إعلام عبري إلى توجّه قوات الإنقاذ ومسعفي نجمة داود إلى مكان انفجار المسيّرة في "إيلات".

في السياق نفسه، تحدّث إعلام عبري عن وقوع 4 حوادث مختلفة، مصدرها العراق، وتخللها إطلاق 6 مسيّرات في اتجاه "إسرائيل".

وتوزّعت هذه المسيّرات على النحو الآتي: 3 مسيّرات نحو الجولان السوري المحتل، 2 نحو "إيلات"، وواحدة نحو وادي عربة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت قاعدة "عين ياهف" لجيش الاحتلال في وادي عربة، بطائرة مسيّرة أيضاً، ملحقةً أضراراً بها.