الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل يعانون من صدمات نفسية في قطاع غزة

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 625 ألف طفل وطفلة يعيشون في قطاع غزة ويعانون من صدمات نفسية شديدة، بينما يُعتبر الكثيرون منهم "خارج المدارس ويعيشون بين الأنقاض".

وأوضحت الوكالة أن العديد من الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون لتصاعد العنف الذي يؤثر سلباً على حياتهم وتعليمهم.

وفي منشور على صفحتها الرسمية عبر تطبيق (إكس) اليوم الأربعاء، أكدت الأونروا أن الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية تكبدوا خسائر فادحة منذ عام تقريبًا مع بداية العدوان الاحتلالي على غزة.

وأشارت إلى أنه حتى قبل بدء الحرب، كانت معظم الأسر في غزة تواجه صعوبات كبيرة في توفير الغذاء لأبنائها. وأضافت أنه "مع مرور 12 شهرًا على الحرب، شهدنا تزايدًا في حالات سوء التغذية والأمراض والوفيات".