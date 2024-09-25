الاحتلال يعتقل شابا من جنين ويستولي على مركبته

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال شابا، مساء اليوم الأربعاء، من مدينة جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة وفتشتها، قبل أن تعتقل صاحبها وتستولي عليها.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من مساء اليوم خمسة مواطنين من حي الجابريات في مدينة جنين، وداهمت عددا من المنازل في المخيم.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ظهر اليوم، ومحاصرة مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا في المدينة، كما يعيق عمل طواقم الإسعاف.