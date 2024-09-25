منسق خطة الطوارئ اللبنانية: 1247 شهيدًا و5278 جريحًا وأكثر من 150 ألف نازح بسبب القصف ومجازر الاحتلال

وطن: أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، خلال مؤتمر صحفي عقد في السرايا الحكومية، عن أن عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي قد ارتفع إلى 1247، بينما بلغ عدد الجرحى 5278، مع الإشارة إلى أن معظم الضحايا هم من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأشار ياسين إلى أن عدد النازحين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء قد بلغ حتى الآن 52900 شخص، موزعين على 360 مركزًا، معظمها من المؤسسات التربوية والمدارس الرسمية. وأوضح أن هؤلاء النازحين يمثلون حوالي 30 في المئة من مجموع الأهالي الذين هجروا من مناطقهم بسبب القصف والمجازر الاسرائيلية.

وأضاف: "نحن نقدر عدد النازحين من المناطق اللبنانية، وخصوصًا من الجنوب والبقاع، بأكثر من 150 ألف شخص، الذين اضطروا لترك أراضيهم وبلداتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة".

ودعا ياسين المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في هذه الأوقات العصيبة، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين.

وفي السياق أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم بلغت 51 شهيدا و223 جريحا.