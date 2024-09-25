إدارة بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة من أجل لبنان وغزة.. ماذا في تفاصيلها؟

وطن: أفاد موقع "أكسيوس" أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة من أجل وقف موقت لإطلاق النار في لبنان، واستئناف المفاوضات بشأن غزة"، بحسب مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين".

ولفت "أكسيوس" إلى أنّ هدف المبادرة هو "التوصل إلى تهدئة تعطي مساحةً لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق دبلوماسي لمنع حرب أوسع والدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل"، وذلك نقلاُ عن مصدر مطلع.



ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين"، أنّ النقاشات بشأن المبادرة الأميركية الجديدة "بدأت بعد اتصال هاتفي أجراه مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي الإثنين".

وأورد الموقع عن مسؤول أميركي ومسؤول أوروبي أنّ الولايات المتحدة "ناقشت المبادرة مع فرنسا و"إسرائيل" ولبنان وعدة دول عربية أخرى".

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول "إسرائيلي"، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بينامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لمناقشة المبادرة الأميركية الجديد.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أنّ "واشنطن تقود جهوداً جديدة لإنهاء الأعمال العدائية في غزة ولبنان"، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق الذي تسعى له واشنطن "قد يشمل إطلاق سراح أسرى من غزة".



أمّا هيئة البث "الإسرائيلية" فنقلت عن مصدر مطلع قوله إنّ الإدارة الأميركية "تحاول الدفع وتطوير مسار جديد لحل سياسي في لبنان".



وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلي أنّ "نتياهو فوض وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بإخطار واشنطن أنّ إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن #لبنان ووقف إطلاق نار موقت".

وفي نفس الوقت، أضافت الصحيفة أنّ "تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة، لكنّها مستعدة لإبرام اتفاق".



وقالت "القناة الـ 14 "العبرية إنّ "إسرائيل في بداية المعركة، وبحسب ما نفهم، فإنّ لدى نصر الله قدرات مهمة جداً، ونأمل جداً ألاّ يرينا إياها".

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن لشبكة "إي بي سي" إنّ "الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة، لكن هناك أيضاً احتمالاً للتسوية".

وتأتي هذه المساعي الدبلوماسية مع توسيع الاحتلال "الإسرائيلي" بعدوانه على لبنان، وتوسيع حزب الله من دائرة نيرانه شمالي فلسطين المحتلة، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة.