الاحتلال يواصل مجازره.. نحو 41500 شهيد و96000 جريح في غزة

وطن: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41,495 شهيداً و96,006 جرحى تم تسجيلهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

ووفقاً لها، ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضدّ العائلات خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها 28 شهيداً و85 جريحاً إلى المستشفيات.

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض وقصف الاحتلال المتواصل.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضدّ القطاع لليوم الـ355، حيث استهدفت آلياته شرقي مدينة خان يونس جنوباً.

وفي جنوبي القطاع أيضاً، وتحديداً في شمالي مدينة رفح، استهدف الاحتلال منزلاً، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص على الأقل.

وانسحبت استهدافات الاحتلال خلال الساعات الماضية على وسط القطاع أيضاً، حيث أطلقت آليات الاحتلال النيران على المناطق الشرقية لمخيم المغازي.

أما في مخيم البريج، فقصف الاحتلال منزلاً، حيث استشهد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وامرأة، وجنين عمره 7 أشهر، بحسب ما أعلنه الدفاع المدني.

وأضاف الدفاع المدني أنّ إصابات وقعت نتيجة قصف الاحتلال منزلاً آخر في المخيم الجديد في النصيرات.