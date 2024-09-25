مصرع سيدة إثر حادث سير في النصارية شرق نابلس

وطن: لقيت سيدة (43 عاماً) مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تصادم مركبتين في قرية النصارية شرق نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير في قرية النصارية، حيث تحركت قوة من شرطة المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات حيث أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.