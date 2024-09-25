المقاومة تستهدف موقعاً هندسياً للاحتلال في "نتساريم".. وتفجّر ناقلة جند في رفح

وطن: استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام وسرايا القدس موقعاً هندسياً للاحتلال شمالي محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وذلك في اليوم الـ355 من "طوفان الأقصى".

بدورها، فجّرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عبوةً ناسفةً في ناقلة جند تابعة للاحتلال من نوع "إيتان"، شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

وضمن تصدّيها المستمر لقوات الاحتلال المتوغلة، أوقعت كتائب القسّام، قبل يومين، رتلاً من الآليات التابعة للاحتلال في كمين محكم، أعدّته على خط إمداد قوات الاحتلال المتوغلة في شرقي رفح.

واستهدفت "القسّام" في الكمين 3 جرافات عسكرية من نوع "D9"، ودبابتين من نوع "ميركافا"، في أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي، بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.

وبينما تستمرّ المقاومة في قطاع غزة في التصدّي لـ"جيش" الاحتلال، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوفه الـ715 منذ بداية "طوفان الأقصى"، بينهم 346 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في القطاع، بحسب ما سمحت المؤسسة العسكرية للاحتلال بنشره.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.