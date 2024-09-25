قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين وتفجر منزلا في جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خمسة شبان من حي الجابريات في مدينة جنين، وفجرت منزلا وسط مخيم جنين.

وقالت مصادر محليو، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها 5 شبان، لم تعرف هويتهم بعد، من حي الجابريات في مدينة جنين، كما فجرت منزلا وسط المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، ظهر اليوم، وحاصرت مستشفيي جنين الحكومي، وابن سينا، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف، وجرفت عدداً من الشوارع في محيط مسجد خالد بن الوليد، ودمرت البنية التحتية في محيط ملعب البلدية، وأحياء من الحي الشرقي والألمانية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة السمران في مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وأطلقت مسيرات تجاه منازل المواطنين فيه، وتمركزت قوات الاحتلال في محيط مسجد طوالبة وحي الزهراء القريب من مدخل المخيم.

وداهمت عددا من الأحياء في مخيم جنين، ونشرت عددا من القوات الراجلة فيه، كما تمركزت الآليات العسكرية في حي الجابريات، والهدف، وشارعي برقين، ونابلس.