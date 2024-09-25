شهيدة وأربع إصابات برصاص الاحتلال في قرية عنزا جنوب جنين

وطن: استشهدت المواطنة زهور قاسم عمور (37 عاما) وأصيبت ثلاث أخريات بينهن مسنة، وشاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية عنزا، جنوب جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في جنين تعاملت مع شهيدة وأربع إصابات بينها شاب وطفلة وسيدتان إحداهما مسنة (73 عاما) أصيبت بالرصاص الحي في الرأس ووضعه حرج جدا، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عنزا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية عنزا واعتقلت الشاب محمد وليد براهمة، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة طفلة وسيدتين وشاب.

يتبع...