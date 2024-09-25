جامعة القدس تبدأ مراسم استقبال طلبتها الجدد للعام 2024/2025

وطن: افتتحت جامعة القدس مراسم استقبال طلبتها الجدد للعام الأكاديمي 2024/2025، والتي تنعقد على يومين متتاليين لمختلف كليات الجامعة بحضور رئيسها أ.د. عماد أبو كشك وثلة من نوابه، وعمداء الكليات وطواقمها الأكاديمية والإدارية، وشؤون الطلبة ممثلةً بعميدها ووحداتها المختلفة.

وشمل الاستقبال في اليوم الأول طلبة الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة، وطلبة المسار التحضيري، في فقرات تعرفوا خلالها إلى كلياتهم والطاقم الإداري فيها وأبرز أنشطتها وأجسامها الطلابية والبحثية، إلى عديد الفرص الأكاديمية واللامنهجية التي تقدمها بجانب عمادة شؤون الطلبة.



ورحب رئيس جامعة القدس أ.د. أبو كشك بالطلبة الجدد في كلياتهم المتميزة ابتداءً بالطب البشري التي تحقق تفوقًا عالميًا في جودة التعليم ونسب النجاح في امتحانات المزاولة الإسرائيلية وحول العالم، كما يتبوأ خريجوها مناصب رفيعة عالمية في القطاع الصحي والعالمي، ويشكل الملتحقون منهم بالدراسات العليا نسبة فائقة في أعرق الجامعات، مشيدًا بالمستوى المتقدم لكليتي طب الأسنان والصيدلة وتميز طاقمها الأكاديمي، ومبادرات الطلبة اللامنهجية في جلب نماذج عالمية في الابتكار والإبداع.



ونوه أ.د. أبو كشك لمبادرة الجامعة في احتضان طلبة غزة ضمن مسار خاص يدعمهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية رغم الظروف، وأشار للمساهمة الطلابية الكبيرة في الإنتاج البحثي لجامعة القدس بما يصل إلى 40%، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والمشاركة الطلابية في مستقبل الطالب الأكاديمي والمهني، ومساعي الجامعة لتطوير الأداء في هذه المجالات كما يظهر جليًا في نتائج تصنيف QS العالمي الذي تتقدمه الجامعة على المستوى الفلسطيني، وذلك في سبيل الارتقاء بالتجربة الأكاديمية والجامعية عامة.





وفي كلمته لطلبة المسار التحضيري من أبناء الداخل الفلسطيني، عبر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بانضمام هذه الكوكبة المتميزة وتطلعه لإنجازاتهم الأكاديمية والعلمية والعملية، قائلًا أن الارتقاء بمعايير التعليم تأتي سعيًا لمواءمة المعايير الدولية للارتقاء بالطلبة وتأهيلهم ليكونوا منافسين على مستوى العالم.

بدورهم، وجه عمداء الكليات نصائحهم وتوجيهاتهم للطلبة الجدد، إذ أشار عميد كلية الطب البشري د. هاني عابدين لأهمية المشاركة الطلابية والتواصل لتلاقح الأفكار والخبرات، فيما أكد عميد كلية طب الأسنان أ.د. محمد أبو يونس أهمية المشاركة في نوادي البحث العلمي وبرامج التبادل والتدريب التي تتيحها الكلية وتسعى لتوسعتها، متطرقًا لمبادرة Triple Way الأولى في المنطقة لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل والتخصص في ألمانيا.



ونوه عميد كلية الصيدلة أ.د. أحمد عمرو لتميز الكلية في المرافق الحديثة والمنهاج المطور بالشراكة مع الخبراء الدوليين بما يوائم سوق العمل الدولي، إلى فرص التبادل والبحث العلمي والنشر العالمي وتفوق الخريجين على الصعيدين المحلي والدولي.

هذا وقدم عميد شؤون الطلبة د. مازن الخطيب تعريفًا بوحدات العمادة وممثليها، وأهم الخدمات والفرص التي تقدمها لمساعدة الطلبة وتمكينهم على المستوى الثقافي والإبداعي والنفسي والاجتماعي، وتحفيز إبداعهم في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم منسق المسار التحضيري د. مراد إبراهيم تعريفًا بالمسار وبدايته وتطوره، كما قدم منسقيه في الكليات وأكد المتابعة المتواصلة لنتائج الطلبة وتقدمهم، منوهًا لأهمية المشاركة في الفرص التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة والبرامج والمبادرات المتابعة للاستفادة منها على الأصعدة كافة.



واستعرض طلاب وطالبات تجاربهم في العمل والمشاركة الطلابية، منهم عضو اتحاد الطب العالمي الطالبة دانا شاور، والطالب يمان العيسة في تجربته في فريق PALiMUN 2023، والطالبة زين رحال من اتحاد طب الأسنان والنادي البحثي، وقدمت أ. ندين أبو هلال من مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات عرضًا حول أهم الخدمات المقدمة.