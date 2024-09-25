الصحة اللبنانية: 51 شهيداً جرّاء غارات الاحتلال اليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة غارات الاحتلال اليوم الأربعاء على لبنان بلغت 51 شهيداً و223 جريحاً.

وكانت الوزارة نشرت في وقت سابق حصيلة أولية تشير إلى "استشهاد 23 على الأقل في غارات اسرائيلية على مناطق مختلفة" في لبنان.

وذكرت الوزارة في الحصيلة الأولية أن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة المعيصرة في كسروان» التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت أدت إلى «استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح».

وأعلنت في بيان آخر أن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة جون قضاء الشوف» جنوب بيروت «أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح".

