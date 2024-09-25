إيكونوميست: وتيرة فرار الأموال من "إسرائيل" تتضاعف

وطن: قالت صحيفة إيكونوميست البريطانية إن وتيرة فرار الأموال من بنوك "إسرائيل" إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين، وسط استعداد المستثمرين "للسيناريو الكابوس" إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة "إسرائيل" على التعافي، فالشيكل متقلب و"البنوك الإسرائيلية" تعاني من هروب رأس المال.

وبحسب الصحيفة، تفيد أكبر 3 بنوك "إسرائيلية" بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.

ورأت الصحيفة في تقرير لها أن وضع اقتصاد "إسرائيل" صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري اضطر وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى مطالبة المشرعين بالموافقة على زيادة طارئة في العجز، لتكون المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب هذه السنة، وفق ما لفتت إليه الصحيفة البريطانية.

ويعد إسراف سموتريتش واندلاع مواجهات أشد ضراوة (جنوب لبنان) مبعث قلق للمستثمرين، ففي 23 سبتمبر/أيلول الحالي شنت "إسرائيل" غارات جوية على الحدود اللبنانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص، وفقا لمسؤولين محليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال بدأت في الفرار من "إسرائيل"، فبين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ملياري دولار، في وقت يشعر صناع السياسات الاقتصادية بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الحرب.