منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون باغنامهم وسياراتهم تجمعا بدويا شمال غرب اريحا

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بأغنامهم وسياراتهم مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريحات صحفية، بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا بأغنامهم وسياراتهم عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات شمال غرب اريحا، ورعوا أغنامهم في أعلاف وممتلكات المواطنين، وسط صراخ وصيحات المستوطنين الاستفزازية،وتجولوا في المنطقة وصولا إلى مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في التجمع توقفوا فيها وبمحاذاتها.

وأشار مليحات إلى أن التجمعات البدوية تتعرض لانتهاكات متزايدة وصلت حد التهديد بأرواحهم والسطو على ممتلكاتهم ،والاعتداء على الأطفال والنساء ،وان البدو يواجهون نكبة مستمرة يقودها جيش من عصابات المستوطنين ،وان هجمات المستوطنين ارتفعت مع حملة دعم حكومة الاحتلال والتسليح الواسعة لهم،ويمارسون عمليات التطهير العرقي عبر طرد وترحيل السكان والتهويد المباشر للأرض ،بالاضافة إلى الهجمات البربرية ضد البدو.