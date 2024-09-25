"مستعربون" يختطفون شابين جنوب بيت لحم والاحتلال يعتقل فتاة عند حاجز "الكونتينر "

وطن: اختطفت قوات من وحدة المستعربين في جيش الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، شابين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، فيما اعتقل الاحتلال فتاة على حاجز "الكونتينر" الواصل بين وسط وجنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن "مستعربين" اقتحموا القرية، واختطفوا شابين عند مدخل القرية الشرقي المحاذي لقرية المنية، لم تُعرف هويتاهما بعد.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة، عند حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، بعد ايقاف المركبة التي كان تقلها، واجبارها على النزول، دون معرفة هويتها بعد.