إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يتما جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في الجهة الشمالية من القرية، بعد اقتحام جيبات احتلالية للقرية، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منازل في القرية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.