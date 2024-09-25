جيش الاحتلال يعلن استدعاء لواءي احتياط لجبهة لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، البدء باستدعاء لواءي من الجنود الاحتياط للعملية العسكرية في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال أنه قرر تجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في القطاع الشمالي، وأن تجنيد هذين اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله.

وقال الجيش، إن تجنيد اللواءين سيسمح بتهيئة الظروف لعودة آمنة لمستوطني الشمال الى منازلهم على حد قوله.

وهدد جيش الاحتلال باجتياح بري للبنان وذلك مع تواصل التصعيد والقصف على لبنان، ورد حزب الله الذي توسع صباح اليوم ووصل الى تل أبيب.

وقال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال ، ظهر اليوم، إنه "دخلنا مرحلة أخرى في المعركة، علينا أن نكون جاهزين بقوة للدخول في مناورة برية".