جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يحيى عوض في مخيم الفوار

وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، الشهيد يحيى دانيال عوض، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وانطلق موكب التشيع من المستشفى الأهلي بالخليل، إلى منزل عائلة الشهيد بمخيم الفوار، حيثُ إلقاء نظرة الوداع عليه، ثم جابت جثمانه شوارع المخيم، فيما أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بعد ذلك لمواراته الثرى.

وعم الإضراب الشامل مخيم الفوار جنوب الخليل، حدادا على روح الشهيد يحيى عوض.

وفجر اليوم، استشهد الشاب يحيى عوض، وأصيب 3 آخرون برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلق النار صوب المواطنيين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2023، إلى 717 شهيدا، عقب ارتقاء الشهيد "عوض".