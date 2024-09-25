الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر مستشفياتها ويشرع بتجريف الشوارع والمقاومة تتصدى على أكثر من محور

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة العسكري وبدأت بمحاصرة كل من مستشفىيي جنين الحكومي وابن سينا.

وأضافت، أن تلك القوات فتشت مركبات الاسعاف عند مستشفى جنين الحكومي.

وشرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بتجريف شوارع وأحياء في مدينة جنين.

وجرفت آليات الاحتلال عدداً من الشوارع في محيط مسجد خالد بن الوليد، ودمرت البنية التحتية في محيط ملعب البلدية، وأحياء من الحي الشرقي.

كما اقتحمت آليات الاحتلال، حارة السمران في مخيم جنين، وأطلقت مسيرات تجاه منازل المواطنين فيه، وتمركزت قوات الاحتلال في محيط مسجد طوالبة وحي الزهراء القريب من مدخل المخيم.

وتخوض المقاومة اشتباكات مسلحة على اكثر من محور في مدينة ومخيم جنين.

وقالت كتائب القسام ان مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية في حارة "السمان" بمخيم جنين شمال الضفة الغربية، بينما قالت كتيبة جنين ان مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرون التعزيزات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص.