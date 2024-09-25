الاحتلال يجرف 20 دونما ويقتلع 600 شجرة ويهدم منشآت وآبارا زراعية غرب الخليل

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما يزيد على 20 دونما، واقتلعت أكثر من 600 شجرة مثمرة، وهدمت عددا من المنشآت والآبار الزراعية للمواطنين في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وقال عضو المجلس البلدي في بيت أولا إبراهيم العدم، إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الآليات والجرافات منطقتي "الزمزوزم، وعطوف" الواقعتين غرب البلدة، حيث جرفت ما يزيد على 20 دونما من أراضي المواطنين، واقتلعت ما عليها من أشجار يزيد عددها على 600 شجرة من الزيتون واللوزيات المثمرة.

كما هدمت عددا من المنشآت الزراعية شملت خمس غرف زراعية، وخمس آبار وعددا من خزانات المياه البلاستيكية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الجدران الاستنادية وسياجات حديدية، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، بحجة أنها تقع ضمن ما تعرف بمنطقة "ج".

وأضاف، أن خسائر الأهالي نتيجة هذا الدمار كبيرة جدا، خاصة أنها منشآت ومزروعات ليست بالجديدة، واحتاجت إلى سنوات طويلة من العمل والعناء، وتحملوا تكاليف باهظة لتصل إلى ما هي عليه، ليأتي الاحتلال ويدمرها في لحظة.