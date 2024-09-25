الاحتلال يعتقل 35 مواطنا على الأقل من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء وحتى صباح اليوم الأربعاء (35) مواطناً على الأقل من الضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بأنه من بين المعتقلين امرأة اعتُقلت كرهينة، ومعتقلين أُفرج عنهم مؤخرًا أغلبيتهم كانوا رهن الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مجدداً.

وتوزعت عمليات الاعتقال على أغلبية محافظات الضفة، حيث رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد حملات الاعتقال في الضفة، التي تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.