"رحلة مجد" تختتم أربعة مخيمات في مدارس شمال الخليل بمشاركة 400 طالب وطالبة

وطن: اختتمت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ من منتدى شارك الشبابي وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أربعة مخيمات (رحلة مجد) في مدارس حلحول، صوريف، العروب، وبني نعيم شمال الخليل، والتي استمرت مدة ثمانية أيام متتالية باشراف 16 معلم ومعلمة وبمشاركة 400 طالب وطالبة من الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر.

وقال منسق البرامج في منتدى شارك عادل سباعنة "تم ضمن برنامج (رحلة مجد)، تنفيذ مخيمات تهدف إلى تعويض الفاقد التعليمي بالإضافة الى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعنى بصحة اليافعين والمهارات الحياتية".

واشتملت المخيمات على أنشطة تتعلق بالدعم والتفريغ النفسي الهادفة لتعزيز المهارات الشخصية للمشاركة الايجابية وفحص المشاعر والتعبير عنها _ ماذا أحلم _ كيف احقق حلمي، الإتصال والتواصل مع الآخرين واحترام الرأي وكيفية التعبير عن الرأي، والارشاد الجماعي في التوجيه المهني وتشجيعهم على الاهتمام بالنظرة المستقبلية وتحفيزهم نحو التوجه المهني كل حسب وميوله ورغباته وامكاناته، التدخل وقت الأزمات من خلال تدريبهم على الإخلاء عندما يتعرضون لأية كوارث سواء من الاحتلال ومستوطنيه أو الطبيعة والتعامل مع مخلفات جيش الإحتلال، وأنشطة حول الحقوق والواجبات من خلال مهارات فنية منها هل أستطيع عمل أشياء فنية حول حقوقنا من خلال الرسم على أوراق عمل أو عمل مجسمات أو دمى أو مواد من البيئة، العنف وأشكاله والتركيز على العنف الجنسي والتربية الجنسية وطرق حماية الذات من أي شكل من أشكال العنف، وتنظيم ألعاب تربوية تتحدث عن قيم الرياضة بدل التدخين ومخاطر الإنترنت والمخدرات وكل آفات المجتمع المستوردة، وفعاليات فرح ومرح منها المسرح – لعب الأدوار- أغاني – ألعاب جماعية وتعاونيه، اضافة الى أنشطة ختامية منها لعبة تكملة قصة وكانت عن وضع أطفال غزة، البدء بحديث عن طفل كان يلعب أمام منزله وسمع صوت ضخم، وعلى الطالبه إكمالها، وعرض اسكتشات مسرحية أمام الأهالي تتحدث عن حب الأرض والتمسك بها ومواجهة اعتداءات المستوطنين على المدارس والأماكن العامة والبيوت الآمنة .