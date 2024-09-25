كهرباء الاحتلال: حزب الله حاول استهداف منشأة استراتيجية تابعة لنا

وطن: دوت صافرات الإنذار في منطقة "زخرون يعقوب" جنوب حيفا للمرة الأولى، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات في سماء المنطقة.

وقالت القناة 12 العبرية إن صافرات الإنذار دوت في "زخرون يعقوب" لأول مرة منذ بداية الحرب، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط صاروخ في منطقة بات شلومو جنوب حيفا.

من جهة أخرى، قالت شركة كهرباء الاحتلال إن الرشقة الصاروخية الأخيرة جنوب حيفا كانت تهدف لضرب شبكة الكهرباء، مشيرة إلى أنه "في عمليات القصف الأخيرة، ظهرت محاولة واضحة لإلحاق الضرر بمنشأة استراتيجية تابعة لشركة الكهرباء، لكن بفضل الحماية التي تم تركيبها مسبقا - لا يوجد أي ضرر للموقع".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أنه جرى إطلاق وابل من الصواريخ على "هدف عسكري" في الجنوب الشرقي لمدينة حيفا.