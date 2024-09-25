الإعلام العبري: نصر الله لن يرفع الراية البيضاء وسيقدم أفضل ما لديه

وطن: قال محلل الشؤون السياسية في قناة "كان" مؤاف فاردي، إن توجيه ضربات قاسية جدا لحزب الله واغتيال قادته وتدمير قدراته العسكرية لا يعني أنه سيقبل بالانسحاب من على الحدود، مضيفا أن هذا الأمر لن يتم إلا بعملية برية.

وقال فاردي إن هذه العملية البرية قد تؤدي لحرب واسعة في المنطقة لكنه قال إن الضربات التي يشنها الجيش حاليا ستقلل احتمالات ضرب وسط "إسرائيل" في حال اندلعت هذه المواجهة الشاملة.

بدوره، قال تامير هايمان -رئيس مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن عمليات الاغتيالات لا تعني أن حزب الله ليس قادرا على الانتعاش لأنه كبير ولديه الكثير من القادة، متسائلا: "ما الذي فعلناه؟".

وشكك هايمان في تصريحات الجيش التي تتحدث عن تدمير جزء كبير من قدرات الحزب، قائلا إن الحديث عن النتائج بمجرد انتهاء القصف لا يكون دقيقا.

وفي السياق، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عاموس مالكا، "زعيم حزب الله حسن نصر الله في وضع صعب حاليا لكن هذا لا يعني أنه سيرفع الراية البيضاء".

وأضاف مالكا: "نصر الله سيعين قادة جددا خلفا لمن قتلوا كما تم تعيينه هو خلفا لسلفه الذي قُتل.. سيقدم نصر الله أفضل ما لديه، وهو لا يزال لديه ما يقدمه".

وفي الختام، قال جنرال الاحتياط عاموس جلعاد إن قتل قادة حزب الله "قد يضفعه لكنه لا ينهيه ومن ثم فإننا بانتظار مواجهة صعبة وواسعة".