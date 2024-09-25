وزير خارجية لبنان: عدد النازحين بسبب الحرب يقارب نصف مليون

وطن: أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب العدوان على لبنان أقترب من نصف مليون نازح.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، آملاً تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية، موضحاً أن تصريح بايدن "لم يكن قوياً، وهو غير مشجّع، ولن يحلّ المشكلة اللبنانية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا، أمس، إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل قوات الاحتلال شن عدوان على لبنان.