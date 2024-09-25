التصنيف العالمي لجامعة ستانفورد يختار ثلاثة باحثين من الجامعة العربية الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم للعام 2024

وطن: أعلنت جامعة ستانفورد عن قائمة أفضل 2% من علماء العالم للعام 2024 معتمدة على قاعدة بيانا Scopus- Elsevier، وشملت القائمة ثلاثة باحثين من الجامعة العربية الأمريكية، من بين 19 باحثا فلسطينيا، وهم، من كلية العلوم الأستاذ الدكتور عاطف قصراوي، والأستاذ الدكتور بشار سعد، ومن كلية الهندسة الأستاذ الدكتور إبراهيم محاميد.

مع الإشارة، إلى أن القائمة تضم ‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوعا، و174 تخصصًا فرعيًا، كما أن ترتيب الجامعة العربية الأمريكية نسبة لانتماء الباحثين هو رقم 3 في فلسطين في هذة القائمة.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد عوض عميد البحث العلمي في الجامعة العربية الأمريكية إن اختيار ثلاثة علماء من الجامعة إنما هو دليل واضح على الجهود التي يبذلها الباحثون في الجامعة، وتعكس الالتزام من عمادة البحث العلمي والباحثون بالتميز في الاسهامات العلمية العالمية والرقي بمكانة الجامعة في جميع المحافل العلمية.

من جهته، قدم القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور التهاني للعلماء وللباحثين في الجامعة على اختيارهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، مشيدا بمساهمتهم من خلال أبحاثهم المميزة في السمو بمكانة واسم الجامعة على الساحة العلمية العالمية، مؤكدا أن إدارة الجامعة تشجع دائما وتدعم البحث العلمي لإنتاج المزيد من الأبحاث المتميزة والمنشورة في مجلات عالمية مرموقة