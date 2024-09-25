الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ستة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: شوقي محمد عبد الرؤوف الأطرش، ومصطفى عبد الجواد الأطرش، ووائل مروان الأطرش، وسامي يوسف مطير من الطبقة ومحمد ومنيف حجة من بلدة دورا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال من داخل أراضي الـ48 الشاب مصعب محمود إسليمية وهو من بلدة إذنا غرب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.