الاحتلال يفرض رقابة عسكرية على انفجار طائرة مسيرة قادمة من العراق في غور الأردن

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف موقع في غور الأردن بطائرة مسيرة.

وذكرت المقاومة في بيان، أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر الأربعاء بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة".

وأكد بيان المقاومة على "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "رصد مسيرة من الشرق، وسقطت في منطقة وادي عربة ".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها".

وقالت إنه تم فرض رقابة عسكرية على حدث انفجار الطائرة دون طيار التي أطلقت من العراق.

وذكرت "صحيفة إسرائيل"، أن "منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية".