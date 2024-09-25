لأول مرة .. إطلاق صارزخ من لبنان تجاه تل أبيب

رام الله - وطن: أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة في منطقة تل أبيب، وأنه لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة يتم إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب الكبرى.

ودوت صافرت الإنذار، صباح الأربعاء، في منطقة تل ابيب الكبرى، فيما سمعت أصوات انفجارات في مناطق "الشارون" .

وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية، فيما أفادت القناة 13 العبرية أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان كان موجها نحو قاعدة "جليلوت" قرب هرتسليا.

وكان حزب الله قد استهدف قاعدة جليلوت سابقا في رده على اغتيال قائده فؤاد شكر.

وقالت مصادر عبرية ان "منظومة دفاع مقلاع داوود" اعترضت الصاروخ الباليستي الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب