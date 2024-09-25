الاحتلال الإسرائيلي يقصف الجيّة ويكثّف عدوانه على الجنوب والبقاع

وطن: شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، طالت عدّة بلدات في الجنوب والبقاع، إضافة إلى منطقة الجيّة جنوب بيروت.(تبعد نحو 28 كلم عن بيروت).

وأفادتمصادر لبنانية بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الجية، أدت إلى قطع الأوتستراد الدولي الرابط بين الجنوب وبيروت.

وشملت الغارات على البقاع شرقي البلاد: مدينة بعلبك، دورس، الجمالية، بريتال، الخضر، أمهز، مفرق شعث وطريق نحلة، حوش الرافقة، الخضر، رياق، سهلا سرعين واللبوة.

وفي الجنوب، طال العدوان الإسرائيلي، بلدات: حداثا، ياطر، عيتا الجبل، محيط العاقبية، طير دبا، شقرا، البابلية،المنصوري، حبوش، معركة، عين قانا، عبا، أطراف العباسية وطورا.

أكثر من 550 شهيداً في يومين فقط من العدوان الإسرائيلي

وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل، منذ صباح الاثنين، على لبنان، لتصل إلى 558، إضافة إلى 1835 جريحاً، بحسب ما أفاد وزير الصحةفي حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، في مؤتمرٍ صحافي عقده، أمس الثلاثاء.

وكشف الأبيض عن وجود شهداء وجرحى من طواقم الإسعاف والهيئات الصحية.