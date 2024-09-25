حزب الله يستهدف قاعدة ‏"إيلانيا".. ويزف القائد إبراهيم قبيسي شهيداً على طريق القدس

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدافها منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، قاعدة ‏"إيلانيا" في شمال فلسطين المحتلة، بصلية من صواريخ "فادي 1" وذلك دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ودفاعاً ‏عن لبنان وشعبه،

وتتبع "قاعدة إيلانيا" العبرية لـ"فرقة الاحتياط 146" الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

الشهيد إبراهيم قبيسي

هذا ونعى حزب الله الشهيد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" من بلدة زبدين في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس، وذلك في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، أمس الثلاثاء.

• مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان بتاريخ 10-10-1962.

• انتسب إلى صفوف المقاومة الإسلاميّة منذ انطلاقتها عام 1982.

• تدرّج في المسؤوليات التنظيميّة داخل هيكليّات المقاومة الإسلاميّة وخضع للعديد من الدورات القياديّة العليا.

• أشرف على وخطّط للعديد من عمليّات المقاومة الإسلاميّة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، خصوصّاً في محور الإقليم الذي تولّى مسؤوليّته بين عامي 1998 و2000.

• تولّى مسؤوليّة وحدة بدر العسكريّة (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018.

• قاد عدداً من التشكيلات الصاروخيّة في المقاومة الإسلاميّة.