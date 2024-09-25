نصرة لغزة ولبنان.. المقاومة في العراق تستهدف مواقع للاحتلال قرب غور الأردن وشمال فلسطين

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، عن تنفيذها عملية بالطيران المسيّر استهدفت هدفاً قرب غور الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي بيانها، شددت على أن العملية تأتي استمراراً "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي بيانين آخرين منفصلين، أعلنت استهداف هدف حيوي في شمال فلسطين المحتلة نصرة لغزة ولبنان، وذلك بواسطة صاروخ "الأرقب - كروز مطور" .

كما أعلنت استهداف هدف عسكري في شمال فلسطين المحتلة وذلك بواسطة الطيران المسيرّ.

وأكد مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق على أن "العمليات مستمرة بوتيرة متصاعدة نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان".

المسيّرة العراقية استهدفت قاعدة "رامون" العسكرية

وفي وقت سابق، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق العراق عدّة مسيّرات نحو "إسرائيل".

واعترفت بأن المسيّرة العراقية استهدفت قاعدة "رامون" العسكرية، مؤكدة فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها.

وتابعت أنّ أضراراً حصلت في "عين ياهف" قرب الحدود الأردنية نتيجة شظايا القبة الحديدية خلال محاولة إسقاط مسيّرات العراق.

وأشار الإعلام العبري إلى أنّه "للمرة الأولى منذ بداية الحرب يسمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة سافير في منطقة العربا جنوب إسرائيل" بسبب مسيّرات العراق.