أكبر عمق تصله المسيّرات.. حزب الله يشنّ هجوماً على مقر "الشييطت 13" جنوبيّ حيفا المحتلة

وطن: في بيانها الـ 18، لليوم الثلاثاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - شنّ هجوم جوي عبر سرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهمّات البحرية الخاصة، "الشييطت 13"، في قاعدة "عتليت"، جنوبي حيفا.

وقالت المقاومة إنّ الهجوم استهدف أماكن تموضع ضباط المقر وجنوده، مؤكّدةً أنّ المسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وشدّدت على أنّ هذا الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.‏

يُذكَر أنّ وحدة "الشييطت 13" هي وحدة النخبة التابعة للبحرية الإسرائيلية، وهي إحدى وحدات المستوى الأول في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وتُعَدّ من أهم 3 وحدات خاصة، ووحدة استطلاع أساسية في "الجيش".

وفي السياق، ذكرت منصة إعلامية عبرية أنّ صفارات الإنذار دوّت في "عتليت" و"نافيه يام"، للمرة الأولى، منذ 5 أعوام.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ مسيّرات الحزب، التي وصلت إلى القاعدة البحرية في "عتليت"، بلغت "أكبر عمق تصل إليه منذ بداية الحرب". وتقع "عتليت" عند شاطئ البحر الأبيض المتوسط، جنوبيّ مدينة حيفا المحتلة، وتبعد عنها 12 كلم.

وتأتي هذه العملية النوعية بعد تنفيذ حزب الله سلسلة عمليات نوعية، شمالي فلسطين المحتلة، كان أبرزها قصف قاعدة "شمشون" بصواريخ "فادي 3"، التي أُدخلت للمرة الأولى في هذه المعركة.

وقصفت المقاومة، عبر خمسين صاروخاً، قاعدة "دادو"، مقر قيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال، ثم قصفتها مرةً ثانية بـ ‌‏40 صاروخاً، إضافةً إلى قصفها مستوطنة "غيشر هزيف"، ‏بصليات صاروخية.

وقبل ذلك، استهدفت المقاومة مستوطنة "روش بينا" بصليات ‏صاروخية، وقصفت أيضاً المخازن الرئيسة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا"، بعشرات الصواريخ، بالإضافة إلى مستوطنتي "هجوشريم" و"كتسرين" بصليات ‏صاروخية.

وكان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أشار إلى إطلاق 300 صاروخ من لبنان اليوم في اتجاه الشمال.

وقالت منصّة إعلاميّة عبرية إنّ "الصواريخ في سماء صفد جنونية".

ويوسّع حزب الله دائرة نيرانه تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من العدوان الإسرائيلي الواسع على القرى في الجنوب والبقاع.