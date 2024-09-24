طوفان الأقصى في اليوم 355.. حرب الإبادة مستمرة على غزة وجيش الاحتلال يجدد غاراته على لبنان

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ355، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة.



وأعلنت مصادر محلية عن استشهاد أمٌ وأربعةٌ من أطفالها، في قصف للاحتلال على رفح، جنوب قطاع غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



وفي لبنان، وأضافت مصادر لبنانية، أنّ طائرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء و15 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مشيرةً أنّ فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى المدنيين الموجودين في المبنى المستهدف.



يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والعنيف والواسع على مختلف البلدات والقرى في البقاع والجنوب، ما أدّى إلى ارتقاء 558 شهيداً، إضافةً إلى إصابة 1835 شخصاً منذ صباح الاثنين حتى الآن.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ355:



1:00| حزب الله: قصفنا قاعدة "إيلانيا" بصواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وشعبه

12:57| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم محيط مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

12:56| بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

"استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الاردن بأراضينا المحتلة، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

12:56| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

12:52| مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مجدل زون جنوب لبنان

12:46| أضرار في منطقة عين ياهف قرب الحدود الاردنية نتيجة تساقط شظايا صواريخ القبة الحديدية خلال محاولة فاشلة لاعتراض الطائرة المسيرة

12:44| مصادر عبرية: المسيّرات العراقية أصابت مبنى والدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال لم تستطع إسقاطها

12:43| يسرائيل هيوم: منظومات الدفاع الجوي فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

12:38| الدفاع المدني: انتشال طفل شهيد من تحت ركام منزل عائلة الوصيفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي قصف في وقت سابق

12:38| إصابات في قصف طائرات الاحتلال خيمة على أنقاض منزل لعائلة العجلة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:34| طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة سعديات جنوب بيروت

12:32| طيران الاحتلال يشن غارات على بلدات تول ، كفرفيلا ، وبين حومين الفوقا وحبوش جنوب لبنان

12:27| الصحة: إصابة حرجة برصاص الاحتلال في الصدر وصلت إلى مستشفى يطا الحكومي من مخيم الفوار، الطواقم الطبية نجحت في إنعاش قلبه، ولا يزال بحالة خطيرة.

12:19| القناة 14 العبرية: حزب الله أطلق أكثر من 400 صاروخ منذ الصباح في أكبر حصيلة ليوم واحد منذ بداية الحرب

12:17| غارة للاحتلال استهدفت بلدة البابلية جنوب لبنان

12:16| قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتطلق قنابل الغاز بكثافة

12:05| مصادر محلية عن شهود عيان: سماع دوي انفجارات قوية في مدينة طمرة المحتلة دون تفعيل صفارات الإنذار.

12:02| رويترز عن وزير الخارجية اللبناني:

-أمريكا هي مفتاح خلاصنا.

-لا نستطيع بمفردنا إنهاء القتال ونحتاج مساعدة أمريكا رغم خيبة الأمل في الماضي.

-عدد النازحين جراء صراع "إسرائيل" وحزب الله في جنوب لبنان ربما يقترب من نصف مليون.