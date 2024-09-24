المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون: ندعو محكمة الجنايات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لملاحقة قادة الاحتلال واعتقالهم كمجرمي حرب

وطن: دان المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون في فلسطين والشتات، العدوان الاسرائيلي الهمجي على الشعب اللبناني الشقيق، مؤكدا أن هذا العدوان الوحشي يجيء استمرارا وتصعيدا للعدوان المتواصل لهذا الاحتلال ويشكل جريمة حرب متكاملة الأركان، ويكشف مرة أخرى الطبيعة النازية لدولة الاحتلال، والمأزق الذي يعيشه جراء سياساته التوسعية وإصراره على تصعيد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، في بيان له وصل وطن، مساندته ووقوفه الكامل مع المقاومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي، باعتبار أن المعركة ضد الصهيونية معركة واحدة لا تتجزأ ، وأن الشعوب العربية والإسلامية ستبقى صفاً واحداً في مواجهة هذا السرطان الاستعماري في جسد امتنا العربية والإسلامية .

وأضاف، ان جرائم الاحتلال ماكانت لتتم لولا الدعم السياسي والعسكري الذي توفره الادارة الامريكية للاحتلال وجرائمه ولذا فاننا نرى فيها شريكا في الجرائم ونحملها المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال النازي بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني ونهيب بالشعوب العربية وكل القوى الحية بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة العربية وفرض اوسع مقاطعة البصائع الأمريكية والاسرائيلية.

ونحيي وقفة حركات الطلبة والتحركات الشعبية على امتداد العالم والداعمة لحق شعبنا والشعب اللبناني في مواجهة هذا العدوان الأجرامي فاننا نحيي كذلك شعوب الامة العربية والاسلامية التي لم تفقد البوصلة في اعتبار قضية فلسطين قضية العرب الاولى وظلت سدا منيعا في مواجهة التطبيع التي تنتهجها بعض الحكومات وتدين تواطؤ وتآمر بعض الحكومات مع العدوان ورعاته.

و نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الامة جراء هذا العدوان واتخاذ قرارات حاسمة وجريئة في مواجهة المحتل، من خلال مقاطعته وعزله دولياً واعتباره كياناً إرهابياً مارقاً.

و في الوقت ذاته فاننا ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة قادة الاحتلال واعتقالهم كمجرمي حرب، وتقديمهم للعدالة على جرائمهم ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان.

وإن الدماء التي تُسفك اليوم في لبنان وفلسطين لتؤكد مرة تلو أخرى وحدة الدم والمصير، وتعبر عن المواقف الوطنية الأصيلة التي تتصدرها شعوب البلدين دفاعاً عن الأمة العربية والإسلامية وحقوقها ومصالحها .

