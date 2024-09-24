شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد استهداف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم سيدة وطفلان، إضافة لعدد من الجرحى، وعدد آخر من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في منطقة شمال غرب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.