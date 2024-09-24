للمرة الأولى.. حزب الله يدخل صاروخ "فادي 3" إلى الخدمة بضرب قاعدة "شمشون" غربي طبريا المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الثلاثاء، قصفها قاعدة "شمشون" بصواريخ "فادي 3". ‏

وفي بيانها، أوضحت المقاومة الإسلامية أنّ قاعدة "شمشون" هي مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية.

وبذلك، يدخل صاروخ "فادي 3" الخدمة للمرة الأولى في هذه المعركة، بضرب قاعدة "شمشون" لسلاح التكنولوجيا عند مفترق "غولاني" غربي طبريا المحتلة.

بدوره، أوضح مصدر خاص، أنّ قاعدة "شمشون" التي قصفتها المقاومة بصواريخ "فادي 3" تبعد نحو 35 كلم عن الحدود اللبنانية، وهي تقع غربي بحيرة طبريا وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال.

كما أشار إلى أنّ منطاد "سكاي ديو"، الذي أخرجته المقاومة سابقاً من الخدمة، يقع في محيط هذه القاعدة.

كذلك، استهدفت المقاومة مستوطنة "روش بينا" بصليات ‏صاروخية، وقصفت أيضاً المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات الصواريخ.

وأكّدت المقاومة، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

وفي السياق، أكّدت وسائل إعلام عبرية، سقوط 4 صواريخ في "روش بينا" قرب صفد، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وتضرر في البنى التحتية، كما أكّدت سقوط صواريخ في "كريات بياليك".



وأضاف الإعلام العبري أنّ صفّارات إنذار دوّت في الشمال، مورداً أنّ حزب الله أطلق خلال ساعة ونصف، 105 صواريخ تجاه الشمال.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية هذه، بعد تنفيذها سلسلة عمليات منذ الصباح، من أبرزها، قصفها، بصليةٍ من صواريخ "فادي 2"، معسكر "إلياكيم" الإسرائيلي، التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال، والواقع جنوبي حيفا المحتلة، وأيضاً استهدافها مطار "مجيدو" العسكري، غربي العفولة 3 مرات، بصليات من صواريخ "فادي 1" و"فادي 2".

ويوسّع حزب الله من دائرة نيرانه تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من العدوان الإسرائيلي الواسع على القرى في الجنوب والبقاع.