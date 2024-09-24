جيش الاحتلال: لا معلومات مؤكدة حول حجم الضرر بقدرات حزب الله

وطن: عبر جيش الاحتلال عن تشكك كبير حيال تقارير ترددت من قبل مسؤولين في حكومة نتنياهو، أمس، وزعمت أنه "تم القضاء على نصف قدرات حزب الله العسكرية"، أو "نصف صواريخ حزب الله" وفق ما ذكرت إذاعة الجيش اليوم، الثلاثاء.

وأضافت الإذاعة أن تقديرات الجيش هي أن ترسانة حزب الله الصاروخية تضررت بعشرات قليلة من النسب المئوية، "لكن ليس مؤكدا أبدا بأنها تضررت بـ50%".

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين قولهم في هذ السياق إن "الطريق لا تزال طويلة، ونحن في بدايتها وحسب"، وأن "قدرات حزب الله الصاروخية الكبيرة، الدقيقة وطويلة المدى، يحتفظ حزب الله بها في أماكن لم تستهدفها إسرائيل حتى الآن".

واعتبرت الإذاعة أنه "توجد إنجازات جيدة، لكن الأجدى أن نكون متواضعين بما يتعلق بالإنجاز ولا حاجة للتضخيم".