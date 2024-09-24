6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط القطاع

وطن: استُشهد 6 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وطفلين، جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و467، إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.