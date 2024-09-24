إصابة طبيب بجروح خطيرة واعتقال سيدة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية

وطن: أصيب طبيب بالرصاص الحي، واعتقلت سيدة، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة طبيب بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، حيث وصفت اصابته بالخطيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة قبل قليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشاب "كاظم رضوان"، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في منطقة المثلث القريبة من المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة على إغلاقها، وعددها ما يقارب الـ 50 محلا.