عدوان إسرائيلي على منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت: 6 شهداء و15 جريحاً

وطن: استهدفت غارة إسرائيلية مُعادية، اليوم الثلاثاء، منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في ثاني عدوان إسرائيلي على الضاحية خلال أقلّ من 24 ساعة، وذلك ضمن عدوانه المتواصل على مختلف المناطق والقرى اللبنانية في البقاع والجنوب.

ونقل مصادر محلية، أن الغارة دمّرت 3 طبقات من المبنى السكني المستهدف، مشيراً إلى أنّه مبنى مأهول ومؤلف من 6 طبقات.

وأضافت أنّ العدوان أسفر عن ارتقاء 6 شهداء و15 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مشيراً أنّ فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى المدنيين الموجودين في المبنى المستهدف.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد شنّ، أمس، عدواناً على مبنى في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، بـ4 صواريخ من دون أن تنفجر جميعها، ما أدّى إلى جرح 7 أشخاص

وقبل ذلك اعتدى الاحتلال، الجمعة، على مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات، ما أدّى إلى ارتقاء 51 شهيداً، وجرح العشرات، فيما لا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والعنيف والواسع على مختلف البلدات والقرى في البقاع والجنوب، ما أدّى إلى ارتقاء 558 شهيداً، إضافةً إلى إصابة 1835 شخصاً منذ صباح الاثنين حتى الآن.