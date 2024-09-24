الوطني للشطرنج يحلق رابعاً عربياً و87 عالمياً

وطن: حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للشطرنج للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته نتائج غير مسبوقة، حيث تمكن من اقتناص المركز الرابع عربياً والـ 87 عالمياً متقدماً بـ 44 مركزاً، كما نافست الفدائيات بطلات العالم على الذهب، وذلك خلال أولمبياد هنغاريا للشطرنج والذي ضم 195 دولة للرجال والسيدات.

وشارك المنتخب الفلسطيني ضمن فئتي الرجال والسيدات، حيث نافست لاعبات ولاعبو المنتخب حتى الجولات الأخيرة بالرغم من المصاعب التي شهدتها المشاركة الفلسطينية لا سيما تأخر إصدار التأشيرات للمنتخب وإغلاق معبر الكرامة وبالتالي الغياب عن منافسات الجولة الأولى.

وحقق المنتخب نتائج مميزة على المستوى الفردي، حيث استطاع أسد القدس البطل أحمد عبد الوهاب تحقيق لقب أستاذ اتحادي FM بعد إحرازه ست نقاط من أصل تسعة، في حين حققت البطلة وجد النتشة لقباً دولياً CM، حيث تنافست والبطلة الفلسطينية الأخرى إيمان صوان على الميدالية الذهبية للطاولة الأولى حتى الجولة الأخيرة قبل تعثرها بتعادلها مع اللاعبة الأيسلندية WGM والتي تفوقها بـ 100 نقطة في التصنيف، كما قادت صوان فريقها الفلسطيني إلى المركز 95 عالمياً من أصل 170 دولة مشاركة، فيما تألقت البطلة يارا الفقيه والبطلة تقوى الحموري في الجولات ليصبحوا بذلك الفريق الخامس عربياً للسيدات.

وضمن توجيهات رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار مصري، رافق المنتخب الكابتن عمر الجعبري والكابتن ناجي سدر والأمين العام للاتحاد بهاء مسوده الذين نقلوا بدورهم تحيات وتمنيات رئيس الاتحاد لبطلات وأبطال المنتخب الوطني، حيث ساهم مصري بتسخير كل الامكانيات من أجل مشاركة فاعلة ومميزة، إضافة لدوره في تذليل جميع العقبات أمام المنتخب، وبدوره أهدى المنتخب هذا الإنجاز لأهالي قطاع غزة الصامدين بشكل خاص ولعموم الشعب الفلسطيني، كما ثمن رسالة مصري المتمثلة بوحدة الوطن الواحدة بالرغم من الصعوبات والتحديات وبأهمية تعزيز الحضور الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وحضر رجائي السوسي اجتماعات الاتحاد الدولي ممثلاً عن دولة فلسطين، في حين حالت الظروف دون مشاركة رئيس الوفد شريف ظاهر، في حين ضم فريق الرجال الأبطال محمد الدمج ومحمد سدر وأحمد عبد الوهاب وبهاء مسوده وميشيل يونس، ومثل فريق السيدات البطلات إيمان صوان وتقوى الحموري ويارا الفقيه ووجد النتشة، فيما حرمت اللاعبة أسيل الفقيه من المشاركة بسبب عدم الحصول على تأشيرة.