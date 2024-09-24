فراس ياغي يكتب لوطن: معركة التوريط "هرمجدون" ومصير نتنياهو

إسرائيل اتخذت قرار التصعيد المتدرج، ولكنه في واقع الامر أكبر واكثر واكثف وبضوء أخضر أمريكي وتحت عنوان تقويض قدرات حزب الله ووقف جبهات الاسناد، خاصة أن لا وقت لنتنياهو لكي يضيعه، فهو يبحث عن جر حزب الله لرد غير مسبوق وبالذات على المنشآت الإستراتيجية الإقتصادية والمدنية، وعلى ما يبدو فإن هناك خطط أخرى عند نتنياهو غير المعلن، وأعتقد أنه يعمل بقوة على التالي:

أولا- يريد فصل جبهة لبنان عن غزة.

ثانيا- يريد وقف حرب الإستنزاف التي تستنزف اسرائيل إقتصاديا وعسكريا وأمنيا...الخ

ثالثا- يريد القضاء على حزب الله اولا واخيرا

رابعا- يريد جر الولايات المتحدة وبالذات ادارة بايدن الى حرب إقليمية واسعة قبل الانتخابات

سادسا- قصة الحرب البرية مستبعدة وغير مطروحة في هذه المرحلة، بل حدوثها سيكون متأخر جدا اذا ما نجحت اسرائيل في أهدافها

خامسا- نتنياهو يبحث عن النصر المطلق وله حدان، الحد الأعلى الوصول لضرب منشآت إيران النووية والنفطية وتهجير الفلسطينيين، والأدنى مقايضة غزة "مع ترتيبات امنية" بالضفة الغربية "ووضع سكانها في معازل وكانتونات"، وعليه يجب أن يساعد "ترامب" في الفوز في الانتخابات، وهذا لا يكون بدون توريط ادارة الرئس الديمقراطي بايدن في حرب إقليمية واسعة

الخلاصة

أتفق مع المحلل الروسي "إلكسندر نازاروف" بان كل ما يجري هو خطة توريطة من "نتنياهو" بأهداف متعددة أهمها جر المنطقة ككل الى حرب إقليمية واسعة بهدف توريط الولايات المتحدة، لأنه رغم كل هذا القصف التدميري الاولي والذي سيصبح وفقا للطريقة الغزية لاحقا فإن إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق أي نصر، بل المقدر في الخواتيم قبل النهائية أنها ستتعرض الى هزيمة كبيرة، وهذا وفق نازاروف ما يريده نتنياهو، لكي يخير أمريكا بين دخول المعركة معه او استخدام النووي

لذلك ليس ما يريد نتنياهو هو الذي يجب ان يحدث، فما يريد ليس كما يريد محور المقاومة، وما يفعل ليس بالضرورة ما سيفعله محور المقاومة، من بعد التصعيد الكبير في الجنوب والضاحية وحتى نهاية شهر تشرين اول/اكتوبر، سوف تتصاعد وتتكثف العمليات الإسرائيلية، بل قد يقوم نتنياهو بعملية استفزاز جديدة في ايران كما فعل بإغتيال الشهيد هنية

هناك عض على الاصابع والألم وهناك صبر غير طبيعي من قبل محور المقاومة لمنع نتنياهو من تحقيق مآربة، لكن السؤال هل هناك صبر قادر على تحمل القادم؟!! والمقصود بكلامي، أن نتنياهو مستعجل، وبالتالي سيقوم بعمليات قتل عشوائي للمدنيين، ليجر الجميع للحرب الموعودة، حرب ياجوج ومأجوج، ومعركة "هرمجدون"، ومصير نتنياهو الشخصي قبل مصير دولته على المحك الإستراتيجي