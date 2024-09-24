الاحتلال يعتقل شابا من بيت أمر ويفتش منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة بيت امر وفتشت عدة منازل في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت احياء عصيدة والظهر وشعب السير في بيت أمر واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وحطمت اثاثها ومقتنياتها واعتقلت الشاب أحمد محمد احمد رشيد صبارنة (22 عاما).

وأضاف ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدات بيت عوا واذنا وترقوميا والظاهرية تعود ملكيتها لعائلات الجياوي ووريدات وفراش وغيرها، وعاثت خرابا بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.