حزب الله يدك مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة وقاعدتي "رامات دافيد" "وعاموس" ومصنعاً للمواد المتفجرة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تنفيذها، فجر اليوم الثلاثاء، عدّة عمليات ضد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

واستهدفت عمليات حزب الله مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة لـ3 مرات، وذلك عبر صليات من صواريخ "فادي 1" و"فادي 2".‏

وكذلك قاعدة ومطار "رامات دافيد" عبر صلية من صواريخ "فادي 2"، وقاعدة "عاموس" (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ "فادي 1".

وكذلك استهدفت المقاومة الإسلامية مصنعاً للمواد المتفجرة ‏في منطقة "زخرون" التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ "فادي 2".

وأفادت مصادر لبنانية في جنوب لبنان في وقت سابق، بانطلاق 4 رشقات صاروخية ثقيلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحدّثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في "الجولان الشمالي" ومن ضمنها العفولة و"جينجار" ويافة الناصرة و"مجدال هعيمق" و"مزراع" ومناطق واسعة من الجليل وحيفا.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الإثنين، عدداً من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

واستهدفت العمليات التالي: المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد" شمال غرب بحيرة طبريا ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رافاييل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا المحتلة.

كما استهدفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" غرب بحيرة طبريا مرتين، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف" في الجولان السوري المحتل، وكذلك مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة "عين زيتيم" شمال غرب مدينة صفد المحتلة.

كما طالت عمليات حزب الله، مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رافاييل" في منطقة "‏زوفولون" شمال مدينة حيفا المحتلة، وقاعدة "رامات دافيد" الجوية جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة.