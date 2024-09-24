الجالية الفلسطينية في بريمن بالتعاون مع الجمعية الالمانية الفلسطينية تنظم ندوة سياسية "تاريخ فلسطين القديم وغزة"

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية بالتعاون مع الجمعية الالمانية الفلسطينية اليوم الاثنين ندوة سياسة تناولت تاريخ فلسطين القديم وغزة في فلسطين تاريخ 6000 سنة من الثقافة والتاريخ والتراث

ورحب رئيس الجالية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال اصلان بالحضور قائلاً: بإن تاريخ فلسطين بدأ من 6000 عام وبداية المدن في فلسطين كانت غزة التي تزدهر حتى قبل السابع من اكتوبر وان التاريخ الطويل لفلسطين وبقاء العديد من مدنها لالاف السنين يدحض الرواية الصهيونية حول فلسطين انها ارض بلا شعب لشعب بلا أرض.

وتحدث في الندوة البرفسور ديتلف كوينترن المحاضر بجامعة فرايبورغ بالقول أن غزة كجزء لا يتجزأ من فلسطين، وفلسطين تاريخ طويل من الثقافة والتراث والحضارة والاثار ويضيف ديتلف في الوقت الحاضر يتزامن التراث الثقافي المادي مع حاملاتها البشرية الاسرائيلية الدائمة في القصف من البحر والجو وصولاً إلى قتل سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 186000 شخص وأكثر ماتوا في غزة مدفونين تحت تراثها الثقافي إضافة إلى تدمير المساجد والكنائس والجامعات والمدارس، هذه هي الابادة الثقافية او الابادة الجماعية الشاملة أمام أعين العالم.... والابادة البيئية وجرائم الحرب الاخرى

لا يمكن تجاهل أن قطاع غزة كان نقطة لطريق البخور والحرير متحدثاً عن أن ما يجري في غزة هو مسح لغزة من الذاكرة العالمية وفي قطاع غزة علم الآثار والتحف المتحفية الخ .... في اشارة للحبس السلمي.