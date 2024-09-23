طوفان الأقصى في اليوم 354.. إسرائيل تقصف في لبنان وترتكب مجازر في القطاع

وطن:دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ354، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 23 مواطناً، في إطار العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 41,431 شخصاً وإصابة 95,818 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء. فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

على الجانب الآخر، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن كمين محكم استهدف رتلاً من الآليات الإسرائيلية في شرقي رفح جنوب القطاع، مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال.

وفي سياق متصل، بلغت خسائر جيش الاحتلال 715 قتيلاً منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، منهم 346 سقطوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، وفقاً لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

أما على الجبهة اللبنانية، فقد تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، مما أسفر عن استشهاد 356 شخصاً وإصابة 1246 آخرين، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

وفي المقابل، أطلق حزب الله صواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، من بينها تل أبيب، عكا، وحيفا، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ354: