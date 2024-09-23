العدوان الإسرائيلي على لبنان: 356 شهيدا و1246 جريحا

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الواسع على الجنوب والبقاع اللبنانيين، منذ صباح الأحد، بحيث ارتفع عدد الشهداء إلى 356، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 1200.

وبحسب ما أفادت به مصادر لبنانية، استقبل 27 مستشفى، على الأقل، الجرحى في مختلف المناطق.

وفي الجنوب، استهدفت الغارات "الإسرائيلية" العنيفة القرى والبلدات في أقضية صيدا والزهراني والنبطية.

ومن القرى التي استهدفها العدوان: القنطرة، صريفا، صفد البطيخ، السلطانية، قعقعية الجسر، دير سريان، برعشيت، مجدل زون، راشيا الفخار، زوطر الشرقية، وكفرحمام.

كما استهدفت غارات الاحتلال بلدات زبدين، الغازية، معركة، الزرارية، وضهور الصرفند، إضافةً إلى سهل القليلة، ومرتفعات الريحان.

أما في البقاع، فجدّد الاحتلال قصفه قرى غربي قضاء بعلبك، حيث ارتقى 9 شهداء من عائلة واحدة، في غارة استهدفت منزلين في بلدة طاريا.

واستهدف العدوان "الإسرائيلي" أيضاً منطقة تل الأبيض شمالي بعلبك، وبلدتي النبي شيت وسرعين جنوبيها، إلى جانب مدخل بعلبك الجنوبي.

كذلك، استهدفت غارات محيط مدينة الهرمل، نحلة، الكيال، شعث، حرزتا، دروس، حرزتا، بوداي، اليمونة، المنطقة القريبة من بلدة الكواخ، والمرتفعات المحيطة ببلدة العين.

وارتقى 8 شهداء على الأقل، جميعهم من النساء والأطفال، في غارة على بلدة الخضر، و5 آخرون في غارة على بلدة قليا.

كما استشهد عدد من الأشخاص، بينما أُصيب آخرون، في قصف الاحتلال على بلدة النبي إيلا.