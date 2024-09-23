حزب الشعب يدين العدوان الاسرائيلي على لبنان ويعتبره رسالة بالدم والدمار للمنطقة بالكامل

وطن: أدان حزب الشعب الفلسطيني العدوان الحربي الواسع والمتواصل للاحتلال الاسرائيلي على لبنان، والذي يأتي استكمالاّ لحرب الإبادة الجماعية التي تشن على شعبنا الفلسطيني منذ ما يقرب العام، وذلك بدعم وشراكة صريحة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ووكلائها.

وقال حزب الشعب في بيانه الذي وصل وطن، العدوان على لبنان، رسالة جديدة بالدم والدمار، موجهة لشعوب ودول وسيادة المنطقة برمتها، وتستهدف ليس فقط النيل من إرادة وموقف الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وبقية شعوبنا العربية، ومن حق المقاومة في الدفاع عن بلدانها فحسب، وإنما أيضاَ تستهدف تعزيز الهيمنة الأمريكية – الاسرائيلية في المنطقة، وإعادة رسم المشهد السياسي فيها وفقاَ لمصالحهما ورؤيتهما.

إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدين فيه هذا العدوان الغاشم، ويستنكر معه حالة الصمت وحتى التواطؤ الدولي والعربي الرسمي، فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع لبنان الشقيق، ويدعو شعوب وأحرار العالم لممارسة كل الضغوط لوقف الحرب العدوانية على الشعبين الفلسطيني واللبناني،‍ وتعزيز حملات التضامن معهما ودعم صمودهما ومقاومتهما للعدوان والاحتلال.